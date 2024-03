Polícias Civil e Militar fazem operação em Flórida Paulista

Na manhã desta sexta-feira (15), as polícias Civil e Militar de Flórida Paulista realizam operação de combate ao tráfico de entorpecentes.

Cinco mandados de busca e apreensões foram cumpridos, sendo três residências as quais as polícias possuíam informações de que estavam sendo utilizadas para a venda de drogas.

Foram apreendidas 10 porções de maconha e uma pessoa foi presa por tráfico de entorpecentes.

Outro homem, que estava de saidinha também foi preso por descumprimento de medida.

As ações contaram com o empenho dos policiais civis e militares de Flórida Paulista, chefiados pelo delegado de polícia Dr. Hilton Testi Renz e o Sargento PM D’Aquino, Canil Setorial e equipe do Comando de Sub Área de Adamantina.