Condenado em mais de seis anos de prisão por roubo, homem é preso em Flórida Paulista

A Polícia Militar efetuou a prisão na noite de ontem

A equipe de radiopatrulhamento com o apoio do CGP II – (Comando de Grupo Patrulha), da Polícia Militar, prendeu na noite de ontem um condenado pelo crime de roubo cometido em Francisco Morato/SP, que estava morando no centro de Flórida Paulista.

O homem havia sido condenado a seis anos e cinco meses de prisão, e cientes do mandado de prisão expedido ainda na tarde de ontem, os policiais se deslocaram até a residência do homem e cumpriram a ordem judicial.

Ele foi encaminhado para o Plantão Policial de Adamantina onde permaneceu à disposição da Justiça.