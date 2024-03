Casal é preso por ameaçar pedreiro com arma em Irapuru

Eles ainda vão responder por tráfico de entorpecentes



Na noite de ontem (15), um casal foi preso por ameaça, porte de entorpecentes, posse e porte de arma de fogo, em Irapuru.

Os fatos foram registrados após uma ocorrência de desinteligência por prestação de serviços entre um homem de 30 anos e um profissional da área de construção civil, na rua Duque de Caxias.

ENTRE NO GRUPO DE NOTÍCIAS DE IRAPURU

https://chat.whatsapp.com/B5zbRTUqwHI6h85yGFKJgQ

Conforme consta no boletim de ocorrência, o suspeito (30 anos), teria pego uma arma e apontado ao rosto do pedreiro, ordenando que devolvesse o valor pago por serviços prestados em sua residência, ato acompanhado pela esposa do homem que pedia para que o mesmo atirasse na vítima, que conseguiu escapar e procurou a Polícia Militar.



Na chegada ao local, os policiais se depararam com o suspeito do lado de fora da residência, próximo da porta da cozinha. Ele ainda estava em posse da arma de fogo e ao ver os militares, soltou o revólver e saiu correndo em direção do enteado que tem apenas 9 anos.

Questionado, ele informou que a arma, com numeração raspada e munições intactas, seria da mulher.

Em vistoria no imóvel, foram encontradas em uma caneca de alumínio, que estava na pia, uma porção de crack, uma porção de maconha e ainda R$ 384 em dinheiro, sendo todos os objetos apreendidos.

O casal foi levado para o Plantão de Polícia de Adamantina, onde permaneceu detido. A criança foi encaminhada para um abrigo pelo Conselho Tutelar.