Em Lucélia homem é preso pela PM por tráfico de drogas e porte de munições de calibre restrito

Um homem de 27 anos foi preso pela Polícia Militar em Lucélia na noite de sexta-feira (15), por tráfico de drogas e porte de munições de calibre restrito. Sua prisão se deu durante patrulhamento das equipes no bairro Vila Rancharia.

No deslocamento da viatura pela Rua Arnaldo Pozzeti os policiais avistaram um veículo Vectra, cor prata, em alta velocidade e no contra fluxo. Ao realizar a abordagem haviam dois homens no automóvel.

Durante a busca pessoal nada de ilícito foi encontrado com os ocupantes, porém no interior no veículo, entre os bancos dianteiros, foram localizadas duas porções de cocaína e, abaixo do banco do motorista, uma cartela contento 10 munições intactas no calibre 9mm. Na carteira do condutor havia a quantia de R$ 760.



Conforme a PM o condutor foi questionado sobre os itens encontrados, quando disse que havia mais entorpecentes em sua residência. As equipes foram ao imóvel e com a autorização para ingresso nas dependências os policiais encontraram 36 porções de cocaína e uma pedra bruta da mesma droga que ainda seria fracionada, bem como apetrechos para embalar o entorpecente.

Diante dos fatos os homens foram encaminhadas até o plantão da Polícia Civil em Adamantina. Os dois foram ouvidos e o homem que assumiu a droga permaneceu preso pelas acusações de tráfico de drogas e porte de munições de calibre restrito, ficando recolhido na cadeia local, à disposição da Justiça.