DRACENA: Ministro Márcio França fará palestra na Fundec na próxima quinta-feira

O ex-governador de São Paulo e atual ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte Márcio França vai proferir uma palestra na Fundec, durante o 5º Fórum Nacional da ANIMES, que será realizado nos dias 21 e 22 de março, em Dracena.

A cidade sediará pela primeira vez o Fórum Nacional da Animes, com a Fundec, mantenedora da Unifadra, recebendo um evento que congrega dirigentes das instituições de ensino municipais de todo o país para discutir temas relevantes e atuais relacionados à Educação Superior.

A expectativa dos organizadores é a de reunir cerca de 300 pessoas no dia 21/03 para a palestra do ministro Márcio França, que será realizada às 9h30, no Auditório da Fundec, dentro da programação do 5º Fórum Nacional da Animes.

A Animes – Associação Nacional das Instituições Municipais de Ensino Superior representa 60 instituições, englobando universidades, centros universitários e faculdades. Essas instituições estão distribuídas nos estados de: São Paulo (27), Pernambuco (19), Goiás (4), Paraná (3), Santa Catarina (2), Tocantins (1), Espírito Santo (2) e Rio de Janeiro (2). Seu atual presidente é Antonio Henrique Habib Carvalho, que também preside o Conselho Estadual de Educação de Pernambuco – CEE/PE.

5º FÓRUM NACIONAL DA ANIMES

Tema: Tecnologia na gestão acadêmica e humana: novas perspectivas para as IES Municipais

Quando: 21 e 22 de março de 2024, das 9h às 17h

Onde: Auditório “Prof. Geraldo Mariano Alves”

(entrada pela Unifadra – Rua Bahia, 266, Dracena – SP)