FLÓRIDA: Obras de recape deve ter início nesta semana

A obra de recape conquistada pelo vice-prefeito Nei Gazola, vai beneficiar três ruas do bairro Morada do Sol, em Flórida Paulista.

Com investimentos no valor de R$ 200.289,83, fruto de emenda parlamentar do deputado federal Fernando Marangoni, em parceria com a Prefeitura Municipal, os serviços estão previstos para serem iniciados até o próximo dia 20 de março.

A empresa responsável pelo recape, a Green, esteve no local e instalou a placa que anuncia a benfeitoria.

Serão beneficiadas as ruas Rondônia, Paraíba e Tocantins, trechos bastante críticos daquele conjunto habitacional.

Além do recape, serão realizados serviços de sinalização de solo e placas.

“Mais uma vez, agradeço o empenho do deputado Fernando Marangoni nesta conquista. Continuamos trabalhando para que outras ruas e avenidas possam receber o recape e melhorias necessárias”, destacou Nei Gazola, vice-prefeito de Flórida Paulista.