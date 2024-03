LUCÉLIA: Iniciadas obras de reforma no prédio da Câmara

Câmara devolveu R$ 491.857,60 de duodécimo à Prefeitura em 2023

A presidente da Câmara Municipal de Lucélia, a vereadora Alessandra Rocha Nonato/PL, concedeu entrevista à imprensa, onde revelou que no ano de 2023 a Câmara devolveu exatos R$ 491.857,60 de duodécimo à Prefeitura Municipal.

Para chegar à cifra exata, a presidente fez um breve esclarecimento, sobre o seu primeiro ano como presidente do Legislativo municipal, e fez um relato sobre suas principais realizações.

Ela autorizou por meio de licitação a compra de um novo veículo para a Casa de Leis, pois o Astra adquirido no ano de 2011 poderia deixar os vereadores pelo meio do caminho, em uma viagem oficial. A presidente percebeu que o custo anual de manutenção do carro poderia ser utilizado para comprar um novo veículo. Através da licitação, a Câmara de Lucélia comprou um Corolla ano 2023 pagando o valor de R$ 156. 957,02.

A reforma do sofá e troca de cadeira da sala da presidência custou R$ 4.200,00. De acordo com a presidente, a troca foi necessária devido a situação dos móveis que foram encontrados em mau estado de conservação.

Houve também a compra de computadores, notebook, mouse, nobreak para a Câmara, custando R$ 20.955,90. A presidente também autorizou melhorias no ar-condicionado no valor de R$ 11.620,00.

Foi também necessário fazer manutenção no elevador no valor de R$ 9.400,00. Já a folha de pagamento anual da Câmara Municipal foi de R$ 912 mil.

Em seu primeiro ano, a presidente Alessandra autorizou pagamento das placas solares, que foram instaladas no ano anterior, cujo valor pago em 2023 foi de R$ 77.370.00.

Mas a reforma que se fazia com mais urgência era da galeria dos presidentes, que estava com infiltração e podia desabar a qualquer momento, causando sérios danos materiais, e inclusive aos funcionários. “A infiltração de água da chuva estava condenando a estrutura da área que foi ampliada em 2010 e que estava com riscos de desabamento”, afirmou a presidente.

De início, a presidente autorizou por meio de licitação a contratação no valor de R$ 4 mil de um engenheiro para fazer um parecer técnico, e somente após o parecer é que foi aberta uma licitação oficial para contratar uma empresa especializada para a reforma.

A empresa Noroeste Paulista Construtora com sede de Araçatuba/SP foi a grande vencedora da licitação, e as obras de reforma já foram iniciadas, e pelo andar adiantado que se encontram, seu término deverá ocorrer até o mês de junho. O valor da obra total é de R$ 123.990,76.

Sobre a devolução do duodécimo à prefeitura, a vereadora Alessandra explicou que no mês de junho de 2023 devolveu R$ 100 mil para a Prefeitura quitar, em caráter de urgência, uma dívida com uma empresa de Adamantina, que presta atendimento aos autistas da cidade, cujo pagamento em meados de 2023 estava atrasado.

Em dezembro, para finalizar, a Câmara devolveu mais R$ 391.857,60 de duodécimo, somados aos R$ 100 mil devolvidos em junho, o valor total de duodécimo que a Câmara de Lucélia devolveu à Prefeitura foi de R$ 491.857,60.

Segundo explicou Alessandra, para o ano de 2024 novas reformas serão necessárias para deixar o prédio da Câmara com total acessibilidade aos usuários e a toda população. Entre as futuras reformas estão a instalação elétrica que está deteriorada devido ao tempo que foi instalada e necessita de reformas. Bem como outras infiltrações que podem ser detectadas na parte interna da Casa de Leis.