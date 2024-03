LUCÉLIA: Vereadora reivindica construção de creche ao Senador Marcos Pontes

Em viagem a Brasília, a vereadora Catia Maion esteve com o Senador Marcos Pontes, que obteve mais de 5 mil votos em Lucélia, na eleição de 2022.

Na oportunidade a vereadora Catia Maion reforçou pedido de construção de uma creche para atender nossas crianças de 0 a 6 anos de idade.

De acordo com a vereadora, desde abril do ano passado 2023 já havia protocolado um ofício ao Senador Marcos Pontes pleiteando a creche.

Ressaltou a vereadora que a necessidade de construção da creche é urgente e desta forma apresentou novamente as angústias, a falta de recursos no Município para essa obra tão necessária.

Também na oportunidade apresentou ao Senador Marcos Pontes o projeto que a secretaria municipal da Educação já apresentou ao Ministério da Educação solicitando a construção da creche em Lucélia.

“É de meu conhecimento que outros agentes políticos já fizeram essa solicitação às autoridades. Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, Constituição Federal e a LDB a lei prevê que é obrigação do Município garantir essas vagas, porém a luta é grande para viabilizar um orçamento de mais de R$ 3 milhões para concretizar esse projeto. Hoje pela segunda vez fiz minha parte nessa luta, na esperança que com a união de todos que buscam esse objetivo, iremos ter boas notícias em breve”, finalizou a vereadora Catia Maion.