MARIÁPOLIS: Eixo SP faz Feirão de Emprego nesta quarta-feira

A Eixo SP Concessionária de Rodovias realiza, nesta quarta-feira (20), em Mariápolis, o Feirão de Empregos para seleção de candidatos para atuar em diversas áreas.

A entrega de currículos poderá ser feita das 9h às 13h, na Câmara Municipal, localizada na avenida Prefeito Joaquim da Costa e Silva, 335, no centro da cidade.

A empresa busca candidatos para compor o banco de talentos para os seguintes cargos: ajudante geral, inspetor de tráfego, mecânico, motoristas CNH D e E, oficial (serviços gerais de manutenção) e tratorista.

Os interessados devem levar currículo impresso e documento com foto para preenchimento da ficha cadastral, além da CNH para os cargos de inspetor de tráfego, motorista e tratorista. As inscrições estarão abertas para os moradores de Mariápolis e também dos municípios da região.

Os candidatos aprovados farão parte do banco de talentos da Concessionária e serão chamados a compor a equipe assim que novas oportunidades forem abertas.

A iniciativa em promover o Feirão de Emprego reforça o compromisso da Eixo SP com o desenvolvimento das comunidades que fazem parte do trecho de concessão.

SOBRE A EIXO SP

A Eixo SP Concessionária de Rodovias administra mais de 1.221 km de estradas que passam por 62 municípios da região de Rio Claro, no centro do Estado, até Panorama, no extremo oeste, na divisa com o Mato Grosso do Sul. O maior contrato sob supervisão da Artesp (Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo) terá investimentos na ordem de R$ 14 bilhões em obras de ampliação, conservação, além da modernização de serviços ao usuário. Para mais informações acesse: www.eixosp.com.br.