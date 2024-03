MARIÁPOLIS: Iniciada construção de ponte metálica

Foi iniciada a construção de uma nova ponte mista, de concreto armado e estrutura metálica, em Mariápolis. Conforme divulgou a Prefeitura Municipal, o investimento na obra é de R$ 539.691,74.

A nova ponte está sendo construída na estrada municipal MRP-354, sobre o córrego Água da Rocha. O local fica após o cemitério municipal, sentido a Pracinha. Conforme o projeto, a nova ponte terá um vão de travessia de 12 metros.

A obra está sendo construída com recursos do Governo do Estado de São Paulo, por meio de convênio firmado com a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, e contrapartida municipal.

Quando finalizada, vai ampliar a infraestrutura viária no deslocamento pelas estradas rurais do município, com reflexos positivos ao escoamento rural, transporte escolar, serviço de saúde e o trânsito de moradores.