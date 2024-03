FLÓRIDA: Instituto Retribuir realiza assembleia, elege nova diretoria e empossa membros

Em assembleia ordinária na última terça-feira (12), na Câmara Municipal, com transmissão ao vivo pela TV Folha Regional, o Instituto Retribuir de Flórida Paulista realizou a eleição de sua diretoria para o biênio 2024/2025 e também empossou três novos membros.

Durante a assembleia, foram expostos os trabalhos desenvolvidos pelo Instituto Retribuir nas áreas de educação, social e em apoio aos eventos e causas comunitárias de Flórida Paulista, além do balancete anual e outras informações.

Também foi apresentado o plano de trabalho para os próximos dois anos.

A eleição da nova diretoria ocorreu contando com os votos presencial e on-line dos membros do Retribuir, tendo como presidente a advogada Silvania Fernandes Segura, que recebeu o cargo do odontologista dr. Fernando Zogheib Marton.

A tesouraria será ocupada por Clarice Toia; Aguinaldo Adelino Carvalho segue como diretor e sua esposa Rosane no cargo de secretária.

O Conselho Deliberativo está composto por Sérgio Gonçalves (presidente), Fernando Marton, Pedro Ventura, Cássio Segura e Ilídio Ribeiro – “Português”.

Os novos membros são o professor Cleber Lima, os jornalistas Urter Massarotte Júnior e Diego Fernandes Silva e o empresário Paulo Tarnoschi.