LUCÉLIA: Deputado anuncia verba de R$ 300 mil para adequação e melhorias na Assorural

Na semana passada a vereadora Catia Maion esteve em Brasília cumprindo agenda de compromissos junto aos deputados e órgãos do Governo Federal em busca de recursos para Lucélia.

A vereadora esteve com o deputado federal Delegado Palumbo, que na oportunidade autorizou a destinação de uma verba no valor de R$ 300 mil.

De acordo com a vereadora, a verba será para atender a necessidade de adequação da cozinha e aquisição de equipamentos para a Assorural, onde os pequenos e médios produtores rurais associados vão ser beneficiados bem como as crianças das unidades escolares, tendo uma maior segurança alimentar, recebendo frutas, legumes e verduras com qualidade e saudável, pois no momento o espaço é totalmente inadequado para os serviços, sendo a base de improviso e força de vontade dos agricultores e do gerente da Associação.

Ressaltou ainda a vereadora que na maioria das vezes ocorre perca dos produtos que são plantados e colhidos com grande sacrifício pelos produtores rurais e estes também perdem a nutrição e qualidade adequada para o consumo das crianças.

Com a conquista de R$ 300 mil irá atender essa necessidade de adequação da Assorural.

“Essa conquista é compartilhada ao meu amigo Hamilton que me apresentou o deputado federal Palumbo e ao meu amigo vereador Altair que iniciou comigo as tratativas desse requerimento em São Paulo no gabinete estadual do deputado”, finalizou a vereadora.