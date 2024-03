FLORA RICA: Apresentações das Bandas Marciais, Show Jair Super Cap e DJ Chamu

No último dia 16 foram iniciadas as festividades em celebração ao 71º aniversário de Flora Rica, através da Secretaria Municipal de Cultura com o apoio da Prefeitura Municipal.

A Praça Matriz foi palco dos eventos, que marcaram o final de semana e feriado florarriquense.

Foram realizadas apresentações de bandas marciais da região e também da estimada Bamfri (Banda Marcial Municipal de Flora Rica). Logo após, a renomada banda “Jair Super Cap”, reuniu a comunidade através de suas músicas contagiantes.

Os festejos em comemoração ao 71º aniversário de Flora Rica continuaram no dia 17, com o esperado Baile Flashback na Praça Matriz, com o DJ Chamu guiando os presentes por uma viagem musical no tempo, revisitando os maiores sucessos das décadas passadas. Desde os clássicos dos anos 70 até os hits inesquecíveis dos anos 90, o DJ conseguiu manter a pista de dança pulsante com uma seleção impecável de músicas que fizeram parte da história de muitos.

Além das atrações que estiveram se apresentando para a população de Flora Rica, nos eventos também tiveram a disposição para as crianças, diversos brinquedos e distribuição gratuita de algodão doce.

O prefeito Fábio expressou sua satisfação com os eventos realizados no aniversário de Flora Rica: “Esta é uma ocasião especial para todos nós. São 71 anos de história, de lutas e conquistas, e é com muito orgulho que vemos nossa comunidade unida para celebrar essa data tão significativa”, destacou.