Há 50 anos uma luceliense de 13 anos batia o recorde nacional de salto com paraquedas

No próximo dia 23 de março, será comemorado 50 anos de um salto que entrou para a história do parquedismo nacional. A jovem Sidney Hohara, com 13 anos de idade, fez seu primeiro salto de paraquedas fazendo história.

Tudo aconteceu no dia 23 de março de 1974, no Aeroclube de Lucélia, sob orientação dos instrutores de São José do Rio Preto/SP, tendo Antônio Joaquim Gonçalves (Toni) como diretor do Aeroclube. Foi em Lucélia, que Sidney Nohara, 13 anos, se tornou a paraquedista mais jovem a realizar com sucesso, um salto de paraquedas.

“Sou a mais jovem paraquedista do Brasil. Meu recorde ainda não foi quebrado. Meu salto é legalizado e registrado no Aeroclube de Lucelia”, afrmou Sidney Hohara, hoje com 63 anos, residindo na cidade de Sorocaba/SP.

Após realizar muitos saltos na cidade de Lucélia, a jovem Sidney Nohara mudou no ano de 1980 para a cidade de Piracicaba/SP, onde cursou faculdade na Unimp. Morou em Piracicaba por oito anos, onde abriu seu comércio a Avicultura Bom Jesus, especializada em peixes ornamentais tropicais.

No ano de 1988 mudou para Sorocaba para gerenciar uma loja de roupas e acabou se aposentando no ramo do comércio.

“Hoje vivo em uma Chacará em Brigadeiro Tobias, em Sorocaba, e me dedico a criação de pavões, abelhas africanizadas e abelhas nativas sem ferão, a Chacará é voltada para o agro floresta”, explicou Sidney à reportágem do jornal e site Folha Regional.

Coragem e muita determinação para uma adolescente com apenas 13 anos de idade, fazer um salto de paraquedas, aqui na cidade de Lucélia, fato que entrou para a história da cidade de Lucélia e do Brasil.