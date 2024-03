Kassab visita Hospital de Esperança de Prudente e promete apoio do Governo do Estado

No último sábado (16), o Secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo, Gilberto Kassab, visitou o Hospital de Esperança (HE) de Presidente Prudente.

O convite foi realizado pelo diretor-presidente do HE, Ricardo Anderson Ribeiro, que tem Kassab como parceiro há mais de três décadas.

“Essa é uma visita que reforça a importância dessa irmandade na luta contra o câncer. Estamos em cima de uma doença muito difícil. Então, precisamos desse apoio, principalmente vindo do Governo do Estado. Eu e a Kassab vamos conversar muito para que eu possa compartilhar os desafios”, afirmou o presidente.

Na presença de autoridades e membros do corpo gestor do Hospital de Esperança (HE), Kassab agradeceu o convite e enfatizou a alegria em poder colaborar. “Estou aqui e sei da seriedade do Ricardo. Ele está à frente de uma instituição que merece todo o nosso apoio. Então, pode contar comigo para atuar junto ao governo do Estado em prol do Hospital de Esperança”, afirmou Kassab.

Estiveram acompanhado Kassab na visita ao Hospital de Esperança o deputado estadual Mauro Bragato e o ex-prefeito de Prudente Milton Carlos de Melo (Tupã) e o assessor de reitoria da Unoeste Ismael Silva, bem como o vereador Dr. Enio Perrone.