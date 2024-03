OSVALDO CRUZ: Santuário de São José teve programação especial ao padroeiro com grande participação de fiéis

O dia de São José é comemorado em 19 de março, data que celebra a figura do pai terreno de Jesus Cristo. São José é o esposo de Maria, a mãe de Jesus Cristo na terra há 2024 anos. Conhecido também como José de Nazaré, o Santo Carpinteiro, o Santo Operário.

Para Osvaldo Cruz a data se torna mais importante, pois São José é o Padroeiro da cidade e aqui está o Santuário dedicado ao Santo.

São José é Patrono e Padroeiro Universal da Igreja Católica, modelo de pai presente, pai zeloso, pai atencioso e grande intercessor junto de Deus. “É um privilégio em nossa cidade tê-lo como padroeiro e guardião do Santuário São José”, afirmou o Pároco Padre Rogério Mendes.

Em Osvaldo Cruz aconteceu celebração especial em homenagem ao padroeiro São José.

No domingo dia 10 de março, começou a Novena de São José preparatória para o grande dia, com a missa e a novena.

Pela primeira vez aconteceu a grande jornada de São José, que ocorreu no dia 17, saindo do bairro Lagoa Azul onde tem a Capela de Nossa Senhora Aparecida, pela estrada de terra caminhando até o Santuário São José.

Já no sábado, dia 16 de março, aconteceu no Salão Paroquial a tradicional quermesse de São José com todos os pratos típicos já tradicionais.

E no dia 19 de março, Dia de São José, às 7h30 aconteceu a Missa Solene de São José e após a missa foi realizada a procissão pelas ruas da cidade que contou com um grande número de fieis de Osvaldo Cruz e cidades da região. E a partir das 11h ocorreu o almoço no Salão Paroquial.