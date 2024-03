ADAMANTINA: Prefeitura inaugura Centro de Atendimento Educacional

Foi realizada na manhã de hoje (22), a cerimônia de inauguração do Centro de Atendimento

Educacional (CAE), e, ainda, as melhorias que foram executadas na EMEF Navarro de Andrade.

A solenidade contou com a presença do prefeito Márcio Cardim, vice-prefeita Maria de Lourdes Santos Gil, vereadora Noriko Saito, secretário Osvaldo José e demais profissionais da Secretaria de Educação, entre outros.

A diretora da EMEF Navarro de Andrade, Daniele Cristiane Moura de Oliveira Santos, relembrou que foi aluna da escola, fez estágio ali e agora atua como diretora.

“Foram feitas muitas mudanças. Tudo isso traz qualidade para os professores, alunos e funcionários. Temos ar-condicionado, salas equipadas, troca de cadeiras e carteiras, reformas estruturais. Temos 105 funcionários e as melhorias estruturais foram muito importantes. Gratidão por tudo que foi feito pela educação”, diz.

O secretário de educação, Osvaldo José, abriu sua fala afirmando que todos os funcionários fizeram tudo pensando nas crianças.

“Desde 2017, tentamos fazer tudo o que foi possível pra todos. Aqui, na secretária, nosso objetivo foi ter um prédio que melhor atendesse as pessoas. Já no CAE, será possível identificar as dificuldades das crianças na área educacional para poder trabalhar com elas”, explicou.

A vereadora Noriko Saito assim como a vice-prefeita Maria de Lourdes Santos Gil “Dinha” disseram que o centro vai contribuir com as crianças e que a causa da educação precisa ser abraçada por todos.

“Feliz, porque educação é tudo para nossas crianças. O trabalho foi feito na educação, precisamos investir pra dar um futuro melhor às nossas crianças. Parabéns por ter mudado o rumo da educação em Adamantina”, finalizou o prefeito Márcio Cardim.

CAE

A pasta criou o Centro de Atendimento Educacional (CAE) destinado ao atendimento de alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental – Anos Iniciais (1º ao 5º ano) da Rede Municipal de Ensino.

No espaço, os estudantes terão atendimentos nas áreas de fonoaudiologia, psicologia e assistência social voltados a área da educação e, ainda, um coordenador de educação especial.

O público-alvo do CAE é composto por crianças que tenham entre 6 meses a 11 anos, que façam parte do público da Educação Especial e/ou apresentem transtornos de aprendizagem e outras necessidades.

O CAE atende crianças que apresentarem necessidades relacionadas ao processo de ensino e aprendizagem e objetiva trabalhar em parceria com as escolas da Rede Municipal, com apoio de equipe multiprofissional visando oferecer às escolas orientações, acompanhamento sistemático e suporte aos gestores e docentes.

EMEF Navarro de Andrade

Na EMEF Navarro de Andrade, foram construídas uma cozinha, novos banheiros e, ainda, uma sala na unidade que está sendo usada nas reuniões e formações com professores e diretores. Ao todo, foram investidos 400 mil reais, em recursos provenientes do QESE – Salário Educação.