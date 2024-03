LUCÉLIA: Projeto Nossa Energia volta na próxima semana com troca de lâmpadas para famílias de baixa renda

De segunda (25) a quinta-feira (28), a unidade móvel do projeto Nossa Energia estará novamente em Lucélia para atender a comunidade. Estacionado na Praça da Estação Ferroviária, o caminhão do projeto ficará aberto para visitação e troca de lâmpadas para famílias beneficiadas pela tarifa social de energia elétrica.

De acordo com o coordenador de Eficiência Energética da Energisa, Thiago Peres de Oliveira, cada família poderá trocar até seis lâmpadas fluorescentes ou incandescentes usadas por lâmpadas novas de tecnologia LED. Basta comparecer à unidade móvel do Nossa Energia com um documento pessoal (CPF ou RG), o Número de Identificação Social (NIS) e uma conta recente de energia.

“Nossa equipe está pronta para recepcionar as lâmpadas usadas e, para quem ainda não é beneficiado, esclarecer as dúvidas sobre a tarifa social de energia elétrica, que é um programa do governo federal que concede desconto de até 65% na conta de energia de famílias de baixa renda”, explica Thiago.

Além disso, todas as pessoas da comunidade estão convidadas a visitar a unidade móvel da Energisa, que é um caminhão totalmente adaptado, com equipamentos supermodernos e sala multimídia para exibição de vídeos educativos e espaços interativos com experimentos científicos sobre energia. “Tudo isso para estimularmos a população ao uso racional e seguro da energia, sem desperdícios, nem acidentes”, completa.

Horários de atendimento

O atendimento da unidade móvel do Nossa Energisa em Lucélia começa nesta segunda-feira, das 9h às 17h, segue na terça, das 8h às 17h, e encerra na quinta-feira às 11h.

A Praça da Estação Ferroviária fica na Avenida João Vacari, 1.321, Centro.