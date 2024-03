DONADELLI MODA E FLORES tem “a cara” da mulher floridense

Moda e flor: duas coisas que toda mulher adora. E em Flórida Paulista são encontradas com estilo e beleza na Donadelli.

A loja une as duas paixões em um único lugar e oferece para as mulheres de bom gosto confecções e acessórios para arrasar no look em qualquer que seja a ocasião.

O encanto das flores está presente em orquídeas e uma série de outras espécies trazidas direto de Holambra, contando inclusive com a opção de que você faça o pedido da flor ou planta que deseja e receba em sua casa.

Lá você também encontra vasos de louça, cerâmicas, polietileno, vietnamitas e outros itens do segmento.

A loja tem a direção da Eliara Sandra Bovi Vicente Dellaqua e fica na avenida Presidente Vargas, 183 – centro de Flórida Paulista. Telefone: (18) 99776-1187.