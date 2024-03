FLÓRIDA: Abertas inscrições para Campeonato de Futebol Médio

Já estão abertas as inscrições par a 4ª edição do Campeonato de Futebol Médio categoria livre de Flórida Paulista.

Os interessados devem retirar as fichas de inscrições na sede da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, que funciona de segunda a sexta no prédio anexo ao Centro Esportivo “Dr. Hiroshi Osaki”.

As partidas acontecerão no campo no Centro Esportivo, aos domingos, no período da manhã.

De acordo com o secretário de Esportes, Luizinho Aléssio, a previsão da competição é para a segunda quinzena de abril.