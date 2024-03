Vinicius Camarinha confirma que irá concorrer a prefeitura de Marilia

O deputado estadual Vinicius Camarinha (PSDB) anunciou oficialmente sua pré-candidatura à Prefeitura de Marília em entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira (22).

A decisão de Vinicius de antecipar seu anúncio sobre ingressar na corrida eleitoral vem em resposta a uma série de ataques proferidos por seu próprio pai, o ex-prefeito e ex-deputado Abelardo Camarinha (Podemos), que disputa o controle da indicação dentro do grupo político.

O que antes se desenrolava nos bastidores agora emergiu para o público, com Abelardo lançando críticas frequentes ao seu filho e à equipe que o cerca.

Em declarações à imprensa, Vinicius Camarinha minimizou a tensão. “Não quero guerra com Abelardo”, afirmou, sem fornecer detalhes adicionais sobre o assunto.

Ele destacou que sua candidatura é uma resposta ao chamado da população de Marília. “Seria muito mais cômodo eu continuar como deputado, mas não sou covarde. Irei lutar para colocar nossa cidade no eixo”, afirmou o pré-candidato.

Ao refletir sobre sua experiência anterior como prefeito, durante o mandato de 2013 a 2016, Vinicius lembrou tanto seus acertos quanto reconheceu seus erros. “Estou muito mais experiente e maduro. Agora é diferente porque já aprendi com os erros. As coisas boas que fiz vão se repetir, mas os erros não”, afirmou ele, destacando um compromisso renovado com a excelência na gestão pública.

“Quando fui prefeito, peguei o país com a receita caindo, impeachment da Dilma, movimentos sociais nas ruas, o pior período da história recente do Brasil e mesmo assim fizemos muitas coisas boas”, disse o deputado.

Entre as questões polêmicas que pretende abordar está a revisão do sistema de radares na cidade, uma medida que promete ser alvo de debates acalorados durante a campanha eleitoral.

Vinicius também trouxe à tona o tema da concessão do Departamento de Água e Esgoto de Marília (Daem). “No passado, fui criticado por essa iniciativa, mas agora todos podem ver que estava certo”, declarou. Ele expressou descontentamento com o modelo atual de concessão e sugeriu a possibilidade de propor uma alternativa mais eficiente.

Conforme entrevista de Camarinha, seu vice será uma escolha partidária e de consenso dentro do seu grupo político. “Não temos nenhum nome em mente ainda, vamos começar a trabalhar isso agora”, disse.

Vinicius finalizou afirmando que tem boa relação tanto com o Governo do Estado quanto com o Governo Federal e isso pode ser fundamental para melhorar a situação das contas públicas de Marília, que hoje tem uma dívida próximo de R$ 1,3 bilhão.