PE. VALDO BARTOLOMEU: “Semana Santa, a semana maior”

Estamos chegando em mais uma semana santa, a semana maior, centro de nossa espiritualidade litúrgica. É semana maior porque nela comemoramos o centro da nossa fé, ou seja, a Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus.

A Semana Santa nos faz viver os últimos dias da vida terrena de Jesus, a fim de podermos entrar na vida sem fim que Ele nos oferece pela entrega de sua vida. Desde a entrada festiva do Senhor em Jerusalém, marcada pela alegria dos discípulos que o aclamam rei, passando pela noite do Calvário e chegando até a manhã do “primeiro dia da semana”, que, em virtude da Ressurreição, tornou-se o “dia do Senhor”, o domingo, podemos contemplar o projeto divino se realizando a cada momento.

A cruz no caminho de Jesus foi consequência da Sua fidelidade ao Pai. Como vemos no Evangelho, boa parte dos chefes do povo não quis acreditar nele, e colocaram o povo e a autoridade romana contra aquele pregador popular que eles julgavam ser um impostor. Se Jesus fugisse da condenação à morte, ele teria sido infiel à Palavra do Pai. Na verdade, Ele aceitou esta morte (“Não se faça, porém, a minha vontade, mas a tua”, Mt 26,42) livremente e a tornou salvação nossa e reconciliação com o Pai.

A Segunda Pessoa da Santíssima Trindade, Deus Filho, assumiu a nossa humanidade para oferecer ao Pai um ato de perfeito amor e obediência em nosso nome e nos preparar uma morada na casa do Pai (cf. Jo 14,2-3). Assim, pelo infinito amor e pela perfeita obediência de Jesus Cristo ao Pai, podemos nós também amar a Deus e ter esperança de chegar à vida eterna.

O Tríduo Pascal é o coração destes dias santos: ele começa na tarde da Quinta-feira Santa e se estende até a manhã do Domingo de Páscoa. A Missa da Ceia do Senhor, na Quinta-feira, é como que um resumo da Semana Santa, pois comemora a instituição da Eucaristia, sacramento no qual está contido todo o mistério de nossa salvação: Encarnação, Natal, Paixão, Morte, Ressurreição, Ascensão, Efusão do Espírito Santo, todas estas realidades estão presentes neste sacramento da presença real do próprio Autor da salvação. A sexta, o sábado e o domingo comemoram as “partes” da salvação: morte, descida à mansão dos mortos para libertar os justos que lá se encontravam, silêncio do sepulcro, ressurreição e reerguimento de toda a criação, manifestação do Senhor aos discípulos!

A Vigília Pascal no Sábado Santo é o ápice do Tríduo Pascal, e recorda toda a obra salvífica de Deus no passado, as promessas de salvação no Antigo Testamento e a salvação realizada na Pessoa de Jesus Cristo. Todos fazemos nesta noite santa a renovação das promessas batismais. Todos precisamos recomeçar a cada Páscoa uma vida nova.

Vivamos, portanto, esta semana maior com muito amor, com muita fé e devoção. Participemos de cada celebração com o desejo sincero de associar a nossa vida à de Jesus – com todos os nossos sofrimentos, angústias, fragilidades e necessidades, mas também com nossas alegrias, realizações e esperanças. Celebremos a semana santa em clima de oração pessoal, esforço de conversão e dedicação fraterna. Confira a programação de sua paróquia, para não perder a oportunidade de fazer uma bela experiência da paixão do Senhor para bem ressuscitar com Ele nessa páscoa. Uma rica semana santa para todos.

Pe. Valdo Bartolomeu de Santana

Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Flórida Paulista