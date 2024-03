IRAPURU: Diretoria de Cultura apresenta programação especial com a “Páscoa na Praça”

A Diretoria de Cultura da Prefeitura Municipal de Irapuru apresenta uma programação especial para esta Páscoa! Desta forma irá receber o Coelho da Páscoa em uma noite repleta de surpresas e diversão para toda a família.

Além disso, consta na programação a emocionante encenação da Paixão de Cristo, que promete tocar nossos corações e lembrar do verdadeiro significado desta época tão especial.

A programação terá início dia 25 (segunda-feira), com a Oficina Meu Biscoito Favorito da Páscoa no Centro Cultural; Dia 26, terá Cinema do Coelho na praça; dia 27 terá a Oficina de Bolo de Páscoa no Centro Cultural; dia 28, terá a encenação da Paixão de Cristo na praça; dia 29, terá programação especial na Paróquia Santa Genoveva com celebração da paixão e morte de Cristo e procissão; e dia 30, encerrando a programação haverá a Chegada do Coelho na praça, que contará com várias atrações a partir das 19h30.

“Venha celebrar conosco e criar memórias inesquecíveis nesta temporada de renovação e esperança”, convida a Diretoria de Cultura de Irapuru.