Morador de Lucélia é assassinado

Marcos Paulo dos Santos, 42 anos, morador de Lucélia foi assassinado na noite do último sábado,23, no município de Pirapozinho.

Segundo informações do boletim de ocorrência Marcos Paulo do Santos, estava em um churrasco com alguns amigos, em uma república quando um homem encapuzado entrou na área de recreação, nos fundos do imóvel, e disparou contra a vítima.

Ainda consta no boletim de ocorrência que hora antes a vítima havia discutido com outras duas pessoas, na qual ninguém soube dizer quem são.

Ninguém foi preso, os celulares de todos que estavam na confraternização foram apreendidos.

O corpo de Marcos Paulo, será sepultado na manhã desta segunda-feira,25, no município de Lucélia.