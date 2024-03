FLÓRIDA: José Andriotti filia-se ao Partido Liberal

O ex-vereador e ex-vice-prefeito José Andriotti assinou esta semana a sua ficha de filiação ao PL (Partido Liberal).

O PL é o partido que mais cresceu nos últimos anos, fruto da liderança do ex-presidente Jair Bolsonaro que é o grande articulador do Partido Liberal.

A filiação de José Andriotti aconteceu na capital paulista esta semana e a ficha foi abonada pelo presidente estadual do PL, José Tadeu Candelária e pelo deputado estadual Ricardo Madalena. Andriotti estava acompanhado do membro da executiva do partido, Pedro Henrique Luqueli que também participou da reunião.

José Andriotti é apontado como pré-candidato a prefeito para a eleição deste ano em Flórida Paulista, sendo que na última eleição, ele obteve uma expressiva votação, ficando em segundo lugar na disputa para o Executivo.

Em conversa com a reportagem do jornalismo Folha Regional, José Andriotti agradeceu a confiança do presidente estadual do PL José Tadeu Candelária e do deputado Ricardo Madalena, onde ressaltou que o partido agora em Flórida Paulista prepara a filiação de candidatos ao Legislativo para a disputa da eleição deste ano.

“Estaremos trabalhando para fortalecer o PL em Flórida Paulista visando sempre buscar trazer grandes melhorias para a população, uma vez que o partido é muito forte a nível estadual com parceria com o governador Tarcísio de Freitas e também a nível nacional, com a maior bancada de deputados no Congresso Nacional”, afirmou José Andriotti.

Ainda José Andriotti deixou um convite para os interessados em filiar ao PL em Flórida Paulista onde afirmou que o partido está de portas abertas para receber novos integrantes e pessoas que queiram participar da boa política. “As pessoas interessadas em filiar ao PL podem me procurar no meu escritório e estaremos efetuando a filiação ao nosso partido”, finalizou.