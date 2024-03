PARAPUÃ: Vereador busca viabilizar Casa de Apoio em Jaú aos pacientes de câncer

O vereador Eder Castro vem trabalhando para viabilizar uma Casa de Apoio aos pacientes de câncer que fazem tratamento no Hospital Amaral de Carvalho, em Jaú.

A Casa de Apoio já uma realidade para vários municípios inclusive da região e o vereador Eder Castro acha justo que Parapuã também tenha a sua para atender bravos guerreiros e guerreiras parapuenses, contra essa doença.

No final do ano passado, o vereador Eder Castro apresentou uma indicação na Câmara Municipal solicitando para que a Prefeitura de Parapuã viabilize com urgência a implantação de uma Casa de Apoio na cidade de Jaú.

Na oportunidade, o vereador através de um abaixo assinado coletou mais de 300 assinaturas de parapuenses que apoiam a iniciativa para que Parapuã também tenha a sua Casa de Apoio aos pacientes de câncer em Jaú.

Agora, Eder Castro esteve pessoalmente em Jaú conferindo como funciona a Casa de Apoio de outros municípios instalados naquela cidade.

Através de redes sociais, o vereador mostrou a Casa de Apoio de outras cidades, com instalações simples, porém que irá evitar que as pessoas saiam de madrugada para o tratamento, melhorando o seu conforto e minimizando o sofrimento dos pacientes em tratamento.

Ressaltou o vereador Eder Castro que a instalação da Casa de Apoio terá um custo irrisório para a Prefeitura de Parapuã, onde destacou que Jaú tem um belo hospital que acolhe os pacientes do município.

Desta forma, voltou a pedir para a administração municipal para que busque viabilizar a Casa de Apoio. “Nossos pacientes merecem condições dignas durante essa jornada difícil. Estive em Jaú conferindo outras casas de apoio de cidades como Rinópolis e Osvaldo Cruz, e a necessidade é clara: Parapuã também precisa da sua”, finalizou o vereador Eder Castro.