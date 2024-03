Visitantes são flagradas com ilícitos nas penitenciárias de Irapuru, Junqueirópolis e Pracinha

Em Irapuru, uma mulher foi presa em flagrante com maconha. A esposa de um dos detentos confirmou que levava um item junto ao corpo e, de forma espontânea, o entregou aos servidores. No interior do objeto havia uma porção de substância com características de maconha.

O material ilícito e a visitante foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, em Adamantina, para demais providências.