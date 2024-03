FLORA RICA: Show de Jad e Jefferson marca comemoração do aniversário da cidade

No dia 22 de março, sexta-feira, Flora Rica continuou a celebração do 71º aniversário com muitas atrações.

A Praça Matriz mais uma vez foi palco de um evento marcante que reuniu a população em uma noite de música e celebração.

O destaque da programação foi o show da renomada dupla sertaneja Jad e Jefferson, que encantou o público presente com seus sucessos e carisma.

Com um repertório variado e animado, a dupla proporcionou momentos inesquecíveis aos espectadores, reafirmando sua posição como uma das principais atrações do cenário musical sertanejo.

Logo após o encerramento do show, a festividade continuou com um evento de som automotivo da Taramps, que trouxe uma atmosfera descontraída e animada para a comemoração dos 71 anos da cidade.

A Prefeitura Municipal de Flora Rica parabeniza todos os envolvidos na organização do evento, bem como agradece a participação da população.