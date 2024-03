FLÓRIDA: Nei Gazola filia no União Brasil e assume presidência do partido

O vice-prefeito Sidnei Gazola assinou a sua filiação ao partido União Brasil em Flórida Paulista.

Nei Gazola estava no MDB onde foi eleito vice-prefeito na chapa com Wilson Fróio Junior na última eleição municipal em Flórida Paulista.

O convite para filiação ao União Brasil foi do deputado federal Fernando Marangoni que foi eleito com expressiva votação em Flórida Paulista sob a coordenação de Nei Gazola.

Além de se filiar ao União Brasil, assumiu a pedido do deputado Fernando Marangoni a presidência do partido em Flórida Paulista onde já estão sendo filiados candidatos a vereador para a eleição deste ano.

“O União Brasil virá com chapa completa de vereador e estamos nos preparando para a eleição municipal deste ano”, afirmou Nei Gazola.

Ainda em conversa com a reportagem do jornalismo Folha Regional, Nei Gazola afirmou que a parceria com o deputado Fernando Marangoni tem trazido grandes conquistas para a comunidade floridense, como finalização da construção das 101 casas populares entregues recentemente, liberação de recursos para recapeamento asfáltico, implantação de iluminação de LED no centro da cidade, entre outros.

A filiação do vice-prefeito no União Brasil foi abonada recentemente no escritório político do deputado federal Fernando Marangoni em Presidente Prudente, estando devidamente registrado na Justiça Eleitoral.