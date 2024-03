LUCÉLIA: PT não lançará candidato a prefeito na eleição deste ano

O Partido dos Trabalhadores (PT) de Lucélia, fez reunião com os seus filiados na tarde do último sábado (16), onde decidiu, que na eleição municipal de 2024, o partido não vai lançar candidato a prefeito, nem irá indicar nenhum nome para ser vice de alguma legenda na Capital da Amizade.

Segundo decisão do PT, o partido priorizará a eleição para vereadores, onde irá compor uma chapa completa para voltar a ter um vereador na Câmara Municipal de Lucélia, já que na última eleição, o partido não conseguiu eleger nenhum vereador – fato inédito, uma vez que desde 1988 vinha elegendo representantes no legislativo luceliense.

Apesar do partido do presidente Lula estar no poder, o PT em Lucélia decidiu não lançar nenhum nome para concorrer ao cargo de prefeito. O partido vem sendo procurado por outras legendas, buscando apoio para a sucessão municipal.

O PT de Lucélia sempre foi um partido ativo e já governou o município de Lucélia em dois mandatos, de 2005 a 2012.