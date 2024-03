Copa Veteranos da Alta Paulista tem rodada com muitos gols

Muitos gols foram marcados na terceira rodada da 17ª edição da Copa Alta Paulista de Veteranos acima de 40 anos de futebol médio de Lucélia.

A rodada da competição luceliense foi realizada no último domingo (24), no campo do Clube da Afucal, com três partidas.

Na primeira ABC/ Rennô venceu, o estreante Osvaldo Cruz E.C. por 3 a 0. Os gols foram marcados por Rogerinho, Regi e Santista.

Já na segunda partida, o Pracinha F.C. venceu por 4 a 3 o Parque Iguaçu F.C./ Adamantina. Destaque para o jogador venceslauense Matheus, que marcou 3 vezes e Fabiano, marcou outro.

No encerramento da terceira rodada, o San Remo/Adamantina Med Saúde /LF Oftalmologia/ Marco Construtor, se apresentando melhor em campo, aplicou a goleada pelo elástico placar de 9 a 2, no estreante Catadão dos Véios F.C. / Lucélia.

Destaque da partida para o dracenense César Alemão, que marcou 4 vezes, enquanto Leandro Tataieta, Esquerdinha, Jackson, Valmir e Tonho, completaram a goleada.

CLASSIFICAÇÃO

GRUPO –A

San Remo – 4

Parapuã – 3

CME Osvaldo Cruz – 1

Alamandas – 0

Catadão – 0

Bastos E.C. – Mariápolis A.C. (Não estrearam)

GRUPO – B

ABC/ Rennô – 6

Pracinha – 6

Flórida Paulista-3

Aspumulu – 0

Iguaçu – 0

Inúbia Paulista – 0

Parque Iguaçu – 0

Cruzvaldense – 0

ORGANIZAÇÃO

Liga Luceliense de Futebol Amador da Alta Paulista.

Presidente: Oswaldo da Silva “Peixeiro”

Na foto, o bom jogador venceslauense Matheus, que marcou 3 gols, para Pracinha F.C.