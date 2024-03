FLÓRIDA: Fernando Marton conclui mandato de dois anos na presidência do Instituto Retribuir

Em assembleia ordinária realizada no último dia 12 de março, na Câmara Municipal, com transmissão ao vivo pela TV Folha Regional, o Instituto Retribuir de Flórida Paulista, realizou a eleição de sua diretoria para o biênio 2024/2025.

A eleição da nova diretoria ocorreu contando com os votos presencial e on-line dos membros do Retribuir, tendo como presidente a advogada Silvania Fernandes Segura, que recebe o cargo do odontologista dr. Fernando Zogheib Marton.

Ao concluir o seu mandato, Fernando Marton emitiu o seguinte pronunciamento aos membros do Instituto Retribuir:

“Após 2 anos, encerro meu ciclo como presidente Executivo do Instituto Retribuir, onde várias ações foram realizadas em nossa gestão e dentre as que mais se destacaram podemos citar: Projeto Ocupa, Projeto Boa Visão, Aluno e Professor Nota 10 e participações em várias ações sociais do município. Saio com a sensação de missão cumprida e de que o que esteve ao nosso alcance foi realizado com a melhor das intenções. Faço um agradecimento à todos os associados, a toda diretoria e aqueles que participaram efetivamente da minha gestão no dia a dia: Dionisio Geris, Ilidio Ribeiro, Clélia Corveloni, Rosane Carvalho, Aguinaldo Carvalho, Pedro Ventura, Silvana Segura e Cássio Segura”, disse.

“Agradeço aos diretores e professores que passaram pela escola Pércio durante esses 2 anos e que sempre nos receberam com muito carinho; ao Poder Judiciário, Ministério Público e Polícias Civil e Militar. Agradeço aos Poderes Executivo (prefeito Fróio e vice Nei Gazola) e Legislativo que sempre nos apoiaram em tudo que solicitamos”, apontou.

“Faço um agradecimento especial ao presidente do Conselho Sérgio Gomes por confiar a mim essa missão e por me permitir ter esse período de aprendizado junto à pessoas tão especiais.

Desejo todo sucesso a nova diretoria e a sua presidente Silvana Segura, que faça uma gestão profícua e abençoada. Por fim, agradeço a Deus por ter me permitido participar da história do Instituto Retribuir e ter contribuído um pouco com à educação da nossa querida Flórida, algo que meu pai Antonio Domingos Marton sempre lutou e prezou.”