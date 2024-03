FLORA RICA: Novos materiais pedagógicos na sala de psicopedagogia

A partir deste mês, os atendimentos de psicopedagogia passam a contar com novos materiais pedagógicos, a fim de atender às necessidades específicas das crianças com dificuldades de atenção e transtornos diversos.

“Esses materiais foram cuidadosamente selecionados após uma minuciosa sondagem e prometem revolucionar a abordagem educacional para esses alunos”, explicou a psicopedagoga Ananda.

Segundo a profissional, embora a sala seja temporária, os novos jogos e materiais prometem adicionar uma dose extra de atratividade às atividades desenvolvidas pela psicopedagogia. A abordagem lúdica oferecida pelos jogos pedagógicos e brinquedos de montagem não apenas tornará o aprendizado mais envolvente, mas também ajudará a melhorar a concentração e a atenção das crianças de uma forma natural e atrativa.

“Esses materiais são um complemento essencial para o nosso trabalho”, afirma Ananda. “Enquanto os jogos e brinquedos de montagem trabalham aspectos como concentração e atenção, o papel continua sendo crucial para desenvolver habilidades de escrita e leitura, que são fundamentais para o progresso acadêmico das crianças.”

Além de trabalhar diretamente com as crianças durante a triagem, a psicopedagoga também desempenha um papel importante na orientação dos professores e auxiliares, em colaboração com a coordenação da escola, fornecendo estratégias para lidar com alunos que apresentam déficits ou transtornos diversos.