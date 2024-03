OSVALDO CRUZ: Governo do Estado libera R$ 600 mil para recuperação de área de lazer da antiga Fepasa

A Prefeitura de Osvaldo Cruz confirmou que o Governo do Estado liberou recursos de R$ 600 mil para a execução de obras de reforma e revitalização da área de lazer da antiga Fepasa (proximidades da antiga estação ferroviária).

Osvaldo Cruz foi contemplada com uma verba no valor de R$ 600 mil do Governo do Estado, através do trabalho da deputada estadual Analice Fernandes, para investir em obras nos equipamentos de lazer e esporte da área.

Algumas melhorias já ocorreram, como a reforma da concha acústica “Ruy Camarinha de Souza” e a construção dos muros de contenção na pista de caminhada do espaço.

O projeto deve ficar pronto dentro de seis meses e contempla a construção de campo de futebol (grama sintética) e quadras de “beach tênis” e vôlei de areia, além da reforma dos sanitários, das pistas de caminhada e áreas de convivência em geral.

“Queremos aqui agradecer ao governador Tarcísio de Freitas, que nos visitou na semana passada e à deputada Analice Fernandes. No dia 8, a Casa Civil do Governo de São Paulo nos confirmou a liberação dos recursos e esperamos ainda este ano entregar a Fepasa toda reformulada”, disse a prefeita Vera Morena.