FLÓRIDA: Vereador Gato do Ovo filia-se ao União Brasil

Na manhã de hoje (3), o vereador Gato do Ovo informou ao jornalismo Folha Regional que se filiou ao partido União Brasil.

Representado em Flórida Paulista pelo presidente Nei Gazola (vice-prefeito), o União Brasil está realizando um trabalho de filiação de membros visando garantir a participação dos interessados em disputarem as eleições as 9 cadeiras da Câmara Municipal.

Gato do Ovo foi eleito vereador em 2022 com 191 votos, no extinto PTB, porém, em outubro de 2022, em convenção nacional, o partido decidiu se fundir com o Patriota, formando o Partido Renovação Democrática (PRD), legenda que passou a ser representada em Flórida Paulista pelo ex-vereador Sócrates.

O vereador Gato do Ovo poderia permanecer no partido e então disputar as eleições pelo PRD, mas, dentro da janela partidária, optou por filiar-se ao União Brasil.

Questionado sobre os motivos que o levaram a trocar de partido, o vereador Gato do Ovo respondeu: “O atual vice-prefeito Nei Gazola, presidente do União Brasil, vem desempenhando um bom trabalho em nosso município. Trabalho este que vai de encontro aos meus conceitos e diretrizes. Por isso, resolvi me filiar ao partido para disputar as eleições que acontecem em outubro deste ano, colocando meu nome mais uma vez para a aprovação da população floridense”.