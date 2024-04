Viaduto em Irapuru será interditado para obras

Intervenções para elevação da estrutura terão início nesta quinta e devem ser concluídas em dez dias

Motoristas que necessitarem acessar Irapuru pelos próximos dez dias precisam ficar atentos. O viaduto localizado no km 627+500 da SP 294 – Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, que dá acesso ao município, passará por obras e as intervenções provocarão mudanças no trânsito.

A passagem superior do viaduto será fechada a partir das 8h desta quinta-feira (4) para a realização dos trabalhos de elevação da estrutura. Já a passagem inferior do viaduto, terá o tráfego livre em ambos os sentidos. Apenas os acostamentos estarão interditados durante a execução das obras. A previsão é de que os trabalhos sejam encerrados no sábado (13). Em razão das alterações no tráfego, a Eixo SP Concessionária de Rodovias pede aos motoristas que fiquem atentos às sinalizações.





As intervenções serão necessárias para o alteamento (elevação) do viaduto, que passará a ter 40 centímetros a mais de altura. O procedimento visa oferecer maior segurança aos usuários e garantir a integridade do viaduto ao diminuir o risco de colisão, que podem ser provocadas por veículos com cargas mais elevadas. A estrutura será alteada com uso de macacos hidráulicos posicionados de acordo com as normas de qualidade e segurança.



Durante o período de interdição da passagem superior do viaduto, os usuários terão as seguintes alternativas de acesso a Irapuru. Os motoristas que seguem na SP 294, na pista sentido Oeste, terão de seguir até o km 631 e fazer o retorno. Já os motoristas que deixam o município e precisam acessar a rodovia na pista sentido Oeste, a melhor opção será seguir pela pista sentido Leste e fazer o retorno no dispositivo localizado no km 624. Por sua vez, os motoristas que vem pela rodovia no sentido Leste e precisem entrar em Irapuru, o acesso poderá ser feito normalmente. Em caso de chuva, poderá ocorrer alterações na programação.