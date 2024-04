LUCÉLIA: Antigo prédio passa por obras para receber programa Viva Leite e cursos profissionalizantes

A Prefeitura de Lucélia está realizando a reforma do prédio da antiga Vaca Mecânica, localizado na avenida Internacional, próximo a Vinagre Saboroso.

De acordo com a Prefeitura, as obras estão sendo realizadas com recursos próprios onde serão investidos cerca de R$ 100 mil.

Para a execução das obras, a Prefeitura de Lucélia contratou uma empresa que está com o serviço a todo o vapor.

A Prefeitura informou que o prédio está sendo adequado e abrigará a distribuição do Programa Viva Leite. Também terão salas para a realização de cursos profissionalizantes pela Secretaria de Assistência Social e Fundo Social.

As obras englobam uma reforma geral no prédio e adequação, com implantação de piso e novos sanitários.

“Estamos executando a reforma da Vaca Mecânica pensando no avanço do lugar e exista uma melhor logística na entrega do leite, um espaço mais adequado para nossos cursos profissionalizantes e também para nosso futuro investimento na instalação da cozinha piloto municipal”, informou a prefeita Tati Guilhermino através das redes sociais.