FLÓRIDA: Após recapeamento, ruas do Morada do Sol receberão sinalização

Após as obras de recapeamento asfáltico, as ruas Rondônia, Paraíba e Tocantins, localizadas no conjunto habitacional Morada do Sol, em Flórida Paulista, vão receber também obras de sinalização viária.

Conforme consta no projeto, a melhoria teve investimentos no valor de R$ 200.289,83, e contemplam, além do recape, a instalação de sinalização vertical com placas e de solo com a pintura do pavimento asfáltico.

A obra é fruto da conquista do vice-prefeito Nei Gazola junto ao deputado Fernando Marangoni, responsável pela destinação do valor para que em parceria com a Prefeitura Municipal, as ruas pudessem receber a melhoria.

Conforme a Prefeitura Municipal, está sendo realizado um trabalho visando a conquista de novos recursos para o recapeamento de outras vias da cidade.