Com ajuda da Folha Regional, mulher reencontra familiares após 40 anos

O jornalismo Folha Regional, auxiliou a rondoniense Arminda Oliveira, residente em Candeias do Jamari, a encontrar seus familiares nesta semana.



Na terça-feira (2), veiculamos uma matéria no portal Folha Regional NET, que em pouco tempo, ganhou grande repercussão, fazendo com que em menos de duas horas fossem localizados os parentes os quais ela não tinha contato há mais de 40 anos.



A informação trazida inicialmente por dona Arminda, através da filha da propriedade rural que ela reside, a qual foi o elo entre o Folha Regional e a mulher, seus pais se chamam José Pedro Gomes e Maria Antunes Oliveira. Seus irmãos são: Expedita, Creuza e Eudina Oliveira, que poderiam estar morando em Salmourão.



De imediato, após grande mobilização de pessoas de Salmourão e região, foi identificado o vereador Carlos Gomes, popular “Carlinho Capeta”, como um dos parentes de Arminda.

Foi uma irmã de Arminda quem fez o primeiro contato, através do telefone fornecido por portal Folha Regional NET, momento de bastante emoção, marcado por uma videochamada.

Como lado triste da história, Arminda ficou sabendo da morte dos pais que ocorreu há mais de 20 anos, e que, das três irmãs que tinha, uma também já faleceu.



“Obrigado por toda a ajuda em encontrar meus parentes. Foi o melhor presente que a gente poderia ganhar de alguém que sequer conhecemos”, agradeceu Arminda, bastante emocionada ao jornalismo Folha Regional.