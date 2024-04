LUCÉLIA: Vereador Altair filia ao partido Republicanos

O vereador Altair Lopes Maciel trocou de partido, aproveitando o período da chamada janena partidária. Ele saiu do Partido Verde (PV) e filiou-se ao Republicanos, partido do governador Tarcísio de Freitas.

Com a troca de partido, o Republicanos na cidade de Lucélia, tem agora um representante no legislativo municipal.

A troca de partido está dentro da janela partidária, período onde os vereadores têm a liberdade de trocar de partido, sem sofrer punições.

Na eleição de 2020 o vereador Altair foi eleito com 138 votos, sendo uma das principais lideranças do Partido Verde na cidade.

Na região o Republicanos tem como coordenador o secretário de Agricultura do Governo do Estado, Guilherme Paiai.

No último sábado aconteceu em Presidente Prudente um evento coordenado por Guilherme Paiai onde foram oficializadas as filiações de 120 vereadores do Oeste Paulista e prefeitos atuais no partido denominado de “Filia 10 Oeste Paulista”. Na oportunidade o vereador Altair esteve presente oficializando a sua filiação no Republicanos.