IRAPURU: Oficina de Pintura no CRAS inicia novas turmas

No mês de março, o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) iniciou as atividades da Oficina de Pintura com novas turmas para o ano de 2024.

Ministrada pela facilitadora Náumi Rocha Veneno de Oliveira, as atividades têm como objetivos: desenvolvimento de habilidades artísticas, pois os participantes têm a oportunidade de aprender técnicas de pintura em tecido, estimulando a criatividade e a expressão artística; oportunizar a integração social através de um ambiente onde as pessoas possam interagir, compartilhar experiências e fazer novas amizades, promovendo a inclusão social; estimular o desenvolvimento de mentalidade empreendedora; fortalecer vínculos familiares e comunitários; estimular o desenvolvimento de autoestima, empoderamento pessoal, entre outros.

Através do acolhimento inicial, as novas turmas foram recebidas com dinâmicas de integração, apresentação dos participantes e atividades a serem desenvolvidas, além de muita descontração e alegria.