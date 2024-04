SALMOURÃO: Presidente da Câmara Municipal filia ao PSD

Através das redes sociais, o presidente da Câmara Municipal de Salmourão, vereador Wesley Barbosa informou que recebeu a visita da prefeita Sônia Gabau, que também é presidente do diretório municipal do PSD, onde tomou a decisão de ingressar no Partido Social Democrático.

“Depois de muitos anos filiado ativamente ao União Brasil, aproveito o ensejo para agradecer a todos do partido, onde cresci politicamente, fiz vários amigos e juntos consolidamos muitas conquistas e escrevemos várias histórias de sucesso em nosso município, atuando no Legislativo Municipal”, informou.

“A partir de agora, somamos forças para fortalecer a estrutura do nosso partido da Social Democracia (PSD) e vamos caminhar juntos em busca do fortalecimento e do progresso do nosso querido Município”, destacou a prefeita e presidente do PSD, também através das redes sociais.

“Serei sempre grato a todos os amigos e amigas que me fortaleceram em todos esses anos de vida pública e peço as bençãos de Deus para que me ilumine nessa nova caminhada e nesse novo caminho que começo a trilhar a partir deste momento”, destacou o vereador e presidente da Câmara Wesley Barbosa.