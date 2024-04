OSVALDO CRUZ: Prefeitura lança o programa IPTU Premiado 2024

A Prefeitura Municipal de Osvaldo Cruz lançou neste mês de março, o programa IPTU Premiado 2024.

Ao todo serão sorteados R$40 mil em prêmios, sendo 60 prêmios de R$500 e 10 prêmios no valor de R$1 mil.

A Prefeitura de Osvaldo Cruz disponibiliza dois pontos de retirada dos seus cupons: sendo um no Paço Municipal, localizado na praça Hermínio Elorza, 448, ou na antiga Uniderp, localizada na rua Adamo di Pietro, 295, no Jardim Paraíso.

O horário de funcionamento será das 9h às 12h e das 13h30 às 16h.

Ainda a Prefeitura de Osvaldo Cruz lembra a todos que deverão ter em mãos o carnê do seu IPTU 2023 com as parcelas quitadas.