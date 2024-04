OSVALDO CRUZ: Atletas são destaques no ranking brasileiro de Atletismo Sub 18

A Confederação Brasileira de Atletismo divulgou o ranking do mês de março e os atletas osvaldocruzenses Laura Fernanda Moraes Meira, Amauri Zanetti, Peter Henrique e Joao Augusto se destacaram neste ranking.

Laura Fernanda de Moraes Meira, de Osvaldo Cruz, conquistou o 1º lugar no Ranking Brasileiro Sub 18 na prova de Salto em Distância.

Amauri Zanetti ocupa a 8ª posição na mesma categoria e prova. Já Peter Henrique está em 10º lugar no Ranking do Lançamento do Dardo na Categoria Sub 18.

Vale ressaltar que todos são do primeiro ano dessa categoria, que abrange até os 17 anos, sendo que todos têm 16 anos.

Além disso, João Augusto se destaca no Top 20 do Brasil, ocupando a 18ª posição no Ranking Brasileiro Sub 18.

A Prefeitura de Osvaldo Cruz e a Oca Empreendimentos Imobiliários comemoraram o desempenho e destaque obtidos pela Equipe de Atletismo.

“Agradecemos aqui a Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo, Prefeitura de Osvaldo Cruz e à Oca Empreendimentos Imobiliários pela parceria e incentivo aos nossos atletas”, disse um dos treinadores, Professor José Pedro dos Santos.