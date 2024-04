Partido Solidariedade tem nova executiva municipal em Lucélia

A cidade de Lucélia ganhou durante a semana, mais um partido político. Trata-se do Solidariedade, tendo como presidente Osvaldo da Silva (Peixeiro).

A executiva do partido em Lucélia, consta com os seguintes nomes: Civaldo da Silva, como secretário geral, Marcel Felippe Bussi da Silva como vice-presidente, Valmir da Silva como tesoureiro.

O novo partido aberto em Lucélia é ligado ao vereador Vinicius Bussi, que também é apontado como pré-candidato a prefeito.

Em 2013, o Brasil passava por um momento de fragilidade econômica e incertezas que culminou em históricos protestos. Entre as motivações para as manifestações populares estava uma enorme necessidade de representação política mais sólida e ligada às reais necessidades do povo.

Integrando esse movimento, militantes da luta trabalhista, dirigentes sindicais e lideranças políticas de todo o país se uniram a mais de 500 mil cidadãos, no Brasil inteiro, e apoiaram oficialmente a criação deste partido. Nascia em 24 de setembro de 2013, o Solidariedade.

O partido tem como seu principal representante, o deputado Paulinho da Força Sindical.