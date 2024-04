IRAPURU: Prefeitura anuncia shows para o aniversário da cidade em maio

A Prefeitura Municipal de Irapuru, por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura anunciou esta semana o evento “Festeja Irapuru” em comemoração ao aniversário de 76 anos da cidade que ocorre no começo do mês de maio.

Serão três dias de muita festa para comemorar o aniversário de 76 anos de Irapuru.

De acordo com a programação anunciada o “Festeja Irapuru” será realizado no período de 3 a 5 de maio na praça central com grandes shows gratuitos para a população comemorar o aniversário da cidade.

Para o evento será montado na praça central uma mega estrutura e contará ainda com uma praça de alimentação completa.

Os shows que serão realizados são os seguintes:

DIA 3 DE MAIO

-Paulinho Farias

-Mayck e Lyan.

DIA 4 DE MAIO

-Jean Castro.

-Juan Marcus e Vinícius.

DIA 5 DE MAIO

-Questão de Opinião.

-Pedro Paulo e Alex.