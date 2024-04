Copa Alta Paulista de Veteranos tem rodada neste domingo

A equipe do Mariápolis E.C., faz sua estreia na 17ª edição da Copa Alta Paulista de Veteranos acima de 40 anos de futebol médio, neste domingo (7), no campo do Aspumulu, pela quarta rodada da competição.

A equipe Mariapolense, vai enfrentar em sua estreia o no segundo jogo da rodada o bom time do Alamandas F.C./ Mecânica Flex.

A rodada terá ainda no primeiro jogo os donos da casa o Aspumulu F.C. e Associação Cruzvaldense e no complemento ABC / Rennô e Inúbia Paulista.

CLASSIFICAÇÃO

GRUPO -A

San Remo – 4

Parapuã – 3

CME Osvaldo Cruz – 1

Alamandas – 0

Catadão – 0

Bastos E.C. – 0

Mariápolis A.C. – 0

GRUPO – B

ABC/ Rennô – 6

Pracinha – 6

Flórida Paulista – 3

Aspumulu – 0

Iguaçu – 0

Inúbia Paulista – 0

Cruzvaldense – 0

ORGANIZAÇÃO

Liga Luceliense de Futebol Amador da Alta Paulista.

Presidente: Oswaldo da Silva “Peixeiro”

Na foto, o experiente meia atacante Givaldinho, do Mariápolis E.C.