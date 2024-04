IRAPURU: Palhaço Todinho faz participação no Circo do Tiru do SBT neste sábado

O palhaço irapuruense Todinho estará participando neste sábado (6), do Circo do Tiru do SBT. O programa é apresentado pelo humorista Tirullipa, onde comanda um circo 100% original, com jogos, brincadeiras, atrações musicais e convidados especiais.



Neste sábado, o palhaço Todinho estará apresentando um grande número circense, juntamente com sua mãe.



“Mais uma vez levando o nome da cidade de Irapuru em rede nacional, fico grato pelas oportunidades. Aproveito para convidar toda população de Irapuru e região para acompanhar o programa”, enfatizou Todinho.



O Circo do Tiru vai ao ar para todo o Brasil a partir das 18h.