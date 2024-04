Três crianças e dois adultos ficam feridos em grave acidente na SP-294

Acidente aconteceu na tarde desta sexta-feira (5), na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, SP-294

Três crianças ficaram gravemente feridas e dois adultos tiveram ferimentos leves, após se envolverem em um acidente na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, SP-294, na tarde desta sexta-feira (05), em Tupã.

Segundo informações, dois veículos se envolveram na colisão no quilômetro 522. Um dos carros que seguia no sentido Herculândia, tentou fazer uma conversão proibida e acabou colidindo com outro veículo, que transportava um casal e três crianças, causando um impacto que resultou no capotamento do carro.

As crianças foram socorridas em estado grave e o casal com ferimentos leves, para a Santa Casa de Tupã.

As causas do acidente serão investigadas.