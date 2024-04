Floridense é preso pela Polícia Militar suspeito de furtar moto de supermercado em Pacaembu

A moto já estava em processo de desmanche



A Polícia Militar recuperou na tarde de ontem (5), uma motocicleta que havia sido furtada em um supermercado de Pacaembu.



Conforme apurado pelo jornalismo Folha Regional, os policiais militares tiveram acesso às imagens do circuito de monitoramento, identificaram o suspeito e foram até um sítio onde a moto estava escondida e em processo de desmanche, com a placa adulterada.



Ele foi levado para a Delegacia de Polícia, onde o delegado o autuou por furto, adulteração de sinais identificadores do veículo e apreendeu a motocicleta.



O suspeito permaneceu detido à disposição da Justiça e ainda conforme apurado pela nossa reportagem junto à Polícia, o mesmo já teria praticado o furto de uma motocicleta na cidade de Presidente Prudente, que também foi recuperada pela PM escondida em um canavial de Flora Rica.